回港易｜澳門明起納入不適用名單 返港者要家居檢疫14日

澳門今日(3日)新增4宗新型肺炎確診個案，他們是居於澳門連勝街美連大廈的一家四口，當地政府宣布進入即時預防狀態，所有離境人士需持24小時內的陰性檢測證明。本港政府晚上隨即公布，明日(4日)起澳門將被納入「回港易」計劃暫不適用風險地區名單，抵港當日或之前14日內曾逗留澳門的人士，抵港後必須在家居強制檢疫14日，並要在抵港第3、7和12日，以及完成檢疫後的抵港第16、19日，接受強制檢測，因應已完成新冠疫苗接種而調整強制檢疫期至7天的安排並不適用。

港府又指，會繼續與內地及澳門當局就三地疫情防控措施保持緊密溝通和聯繫，並適時按三地疫情發展及風險評估調整計劃暫不適用風險地區名單。當局呼籲有意用「回港易」計劃的香港居民，須預先查看載於政府特設網頁的風險地區名單，並避免在回港前到被列於暫不適用風險地區名單上的地區的附近範圍。

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