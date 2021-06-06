回港易｜更新風險地區名單時只以「小區」為最小單位

「回港易」計劃的中、高風險地區名單，上月25日起跟隨國家衞生健康委員會的公布名單，惟不足兩周港府再作調整。港府今日(6日)表示，為進一步做好「回港易」計劃的風險管理，政府在跟隨衞健委中、高風險地區名單的同時，亦會參考內地和澳門衞生部門所通報的確診和感染個案，以及相關部門正式發布的資料。

不會細分個別樓數或期數

為確保在本港的入境管制站能順暢執行風險地區名單，政府宣布有關地區所列範圍將以「小區」為最小單位，而不會細分「小區」內個別樓數或期數。港府會繼續與內地及澳門當局就三地疫情防控措施保持緊密溝通和聯絡，並適時按本地和內地疫情發展及風險評估調整計劃暫不適用的風險地區名單。

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據「回港易」計劃的要求，在抵港當日或之前14日曾逗留風險地區名單上所列地區的香港居民，將不可按「回港易」計劃獲豁免接受強制檢疫入境香港，而須接受14日家居檢疫。當局提醒有意用「回港易」計劃的港人，須預先查看載於政府特設網頁的風險地區名單，並避免在回港前到被內地列為中或高風險地區附近範圍。政府發言人補充，留意到廣州市已宣布嚴格落實管控要求，並呼籲市內民眾非必要不離開廣州市。如須離開廣州市，由明日(7日)中午12時起，須持有48小時內核酸檢測陰性證明。