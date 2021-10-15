國務院任命何珮珊接替鄧以海 為港首名女海關關長

新華社報道，依照《中華人民共和國香港特別行政區基本法》的有關規定，根據香港特別行政區行政長官林鄭月娥的提名和建議，國務院今年10月17日決定，任命「副關長」何珮珊為海關關長，同時免去鄧以海的海關關長職務。何珮珊成為海關自1909年成立以來本港首位女關長，同時她的丈夫是政制及內地事務局長曾國衞。

現年53歲的何珮珊，1991年加入海關，2016年升任為助理關長，前年再晉升為副關長，外界早已關注「二姐」的她會否成為本港首名紀律部隊出身的「一姐」。她早前以副關長身份出席海關年度總結記者會，被問及感受時，她感謝部門及關長的信任及其他同事支持，表示最重要是專注於工作，協助關長帶領部門面對挑戰。至於時任關長鄧以海回應時曾指，性別不是升遷的考慮因素，坦言如果出現女關長，有利鼓舞同事士氣。

傳鄧以海將執掌廉署

至於退休關長鄧以海現年57歲，服務海關34年，有報道指鄧以海離職後，有機會接替廉政專員白韞六，執掌廉政公署。

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