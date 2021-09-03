國務院公布《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》 學者稱可助澳門經濟擺脫博彩業依賴

新華社報道，國務院昨晚印發《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》。國家主席習近平強調，建設橫琴新區的初心就是為澳門產業多元發展創造條件，又指新形勢下做好橫琴粵澳深度合作區開發開放，是深入實施《粵港澳大灣區發展規劃綱要》的重點舉措，是豐富「一國兩制」實踐的重大部署，是為澳門長遠發展注入的重要動力，有利於推動澳門長期繁榮穩定和融入國家發展大局。

《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》發展目標提到，到2024年澳門回歸25周年時，粵澳共商共建共管共享的新體制運作順暢；到2029年時，合作區與澳門的經濟要高度協同、並全面確立規則深度銜接的制度體系；到2035年合作區的經濟實力和科技競爭力要大幅提升，公共服務和社會保障體系要高效運轉。《方案》提到的發展產業包括科技研發和高端制造業、中醫藥等澳門品牌工業、文旅會展商貿產業、現代金融業等。

林江稱相當於把合作區視為一個小型自由貿易港

中山大學嶺南學院經濟學系教授、港澳珠三角研究中心副主任林江接受內地傳媒訪問表示，方案對橫琴粵澳深度合作區提出很具體的目標，包括要在2024年、2029年和2035年分階段實現推動琴澳一體化、經濟實力和科技競爭力提升的目標。林江又指，合作區針對貨物和人員的舉措，相當於把合作區視為一個小型自由貿易港，認為對珠海和澳門經濟開放發展都是一大促進。林江又指，澳門經濟通過合作區而實現適度多元化，包括參與粵澳科技創新，中醫藥產品開發和製造等，可以為澳門居民創造大量就業機會，逐步擺脫澳門經濟對博彩業依賴。