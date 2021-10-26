國台辦回應《玻璃心》：陸網民憤恨反擊很自然

馬來西亞歌手黃明志和澳洲馬來西亞裔歌手陳芳語早前推出的新歌《玻璃心》，在亞洲爆紅，但也惹來大陸網民狂轟「辱華」，兩人的微博亦被封鎖。國台辦發言人馬曉光今日在例行記者會上回應事件時，直言「我對這首歌曲不熟，沒有時間去聽，對歌曲沒有發言權」，但同時指出，大陸網民的憤恨和反擊是源自台灣民進黨當局的挑釁。

國台辦：兩岸人民終會心靈契合

馬曉光表示，民進黨當局自2016年起破壞兩岸關係，不斷進行謀「獨」挑釁，製造「反中」民粹情緒，「種瓜得瓜、種豆得豆」，這種倒行逆施引起廣大網民的憤恨和反擊，是很自然的事。他還指出，2008至2016年間其實沒有這種情況，而消除這種情況並不難，「只要大家堅決反對『台獨』，特別是廣大台灣同胞要有自覺性和警惕心」。他又強調，兩岸同胞都是一家人，「最終會走向心靈契合」。

《玻璃心》拍攝場地在宜蘭

《玻璃心》在亞洲討論度超高，MV裡的夢幻粉紅色拍攝場地也引起許多網民關注。有台灣網民就發現，這個場地並非攝影棚，而是位於台灣宜蘭的熱門打卡點「兔子迷宮礁溪浴場」，MV裡的粉紅餐廳、粉紅沙發、粉紅波波池、大型熊公仔，全都是真實場景。

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