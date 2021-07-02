國安法指定法官受電話滋擾 律師司︰罪行嚴重可判監7年

區域法院國安法指定法官陳廣池表示，近日受到電話滋擾，知道其他法官和司法人員亦有相同情況，電話線路不停收到傳真訊息，指這些人可能已干犯滋擾法官及司法人員、刑事藐視法庭、妨礙司法公正等。他形容「人在做，天在看」，「天網恢恢，疏而不漏」，促請執法機構跟進，呼籲大學講師、教授等的法律界人士及任何有理智和良知的市民，都應該作出譴責。



陳廣池昨早審理金鐘暴動案期間，強烈譴責近期有人對他的官方電話作出滋擾，並指破壞制度很容易，但建立就要幾代人的努力、汗水和心機，不論大家政治光譜如何，都應該維護司法制度。



律政司表示，絕不容忍法官因履行司法職能而受到滋擾，斥有關行為令人不齒，形容有關人士漠視法紀、踐踏法治，律政司必定會嚴肅跟進。律政司指，有關行為或觸犯妨礙司法公正，若對法庭程序構成干擾，削弱公眾對妥善執行司法工作的信心，更可能干犯藐視法庭，強調相關罪行性質嚴重，違法者最高可被判處監禁7年。