國安法首案 唐英傑案下周二裁決 結案陳詞續辯「光時」

首宗《港區國安法》案件昨續審，唐英傑涉去年7月1日駕駛插有「光復香港 時代革命」旗幟的電單車，被控煽動他人分裂國家等3項控罪。控辯雙方昨在高等法院完成結案陳詞，控方指被告理解「光時」口號意思，並駕駛電單車故意引起他人注意，是否入罪與他人有否受其煽動並不重要；辯方則指口號有多種解釋，不能單以一種解釋就指與香港獨立相關，案件下周二裁決。



針對「光時」口號意思，控方署理副刑事檢控專員周天行指，主要依賴專家證人、嶺大歷史系教授劉智鵬的供詞，認為解讀時要考慮語境、歷史背景等因素，又指辯方兩名專家證人，即港大政治及公共行政學系教授李詠怡、中大新聞與傳播學院院長李立峯，並非中文或中國歷史專家。



周又提到，唐英傑當日駛離東隧後，未有直接去辯稱要去的銅鑼灣，反而先經金鐘及前往案發現場，證明他有意圖針對警員。周續稱，在煽動他人分裂國家罪當中，證明他人有否受煽動而犯港區國安法並不重要，只須證明他曾跟他人作文字或行為溝通。周認為，從其路線及獲行人及道路使用者對「光時」旗歡呼、拍手，均證明曾與人溝通。



辯方資深大律師郭兆銘結案陳詞時，認為「光時」並非只有劉智鵬所解釋的意思，指不同人於不同場合都對口號有不同解釋和演繹，指控方不能單以劉智鵬的解讀，就證明唐英傑有著相同理解，即未能達致毫無合理疑點。他續稱，「光時」雖曾與港獨口號一併出現，但不代表「光時」本身有同一意思，單純以此指所有人具分裂意圖不合邏輯，認為若被告真的有分裂意圖，理應舉港獨旗。