更新｜兩人涉印刷派發港獨傳單 還押至8月再提堂

【19:35更新】被告分別是17歲的中四學生，以及報稱在香港專業教育學院青衣分校任職文員的45歲女子。 控罪指，兩人 涉嫌去年5月至12月11日期間，印刷及派發宣傳港獨傳單，內容提及香港要建國及建立軍隊 。總裁判官蘇惠德表示，決定將案押後至8月4日提堂，等待警方進一步調查，兩名被告需要還押。

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【08:07更新】警方國安處拘捕兩人，涉嫌串謀刊發、發布、分發、展示或複製煽動刊物，案件今日下午提堂。根據香港法例第200章第10條發表煽動文字罪，任何人發表煽動文字即屬犯罪，第一次定罪可處罰款5,000元及監禁2年，其後定罪可處監禁3年；煽動刊物則予以沒收並歸予官方。

警方國家安全處人員星期日在深水埗及港島西區，分別拘捕一名17歲男子及一名45歲女子，涉嫌串謀刊印、發布、分發、展示或複製煽動刊物，違反《刑事罪行條例》，兩人今日下午在西九龍裁判法院提堂。

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警方國安處過往亦曾以《刑事罪行條例》第10條發表煽動文字罪作出拘捕，包括去年9月遭上門拘捕的人民力量「快必」譚得志。