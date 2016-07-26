國家安全｜人權組織撤港 林鄭：無法證明與國安法有關

國際特赦組織日前宣布將於今年底關閉兩個香港辦事處，指人權組織不能在實施《港區國安法》後的香港自由運作，亦難以在無懼受到政府報復下繼續工作。特首林鄭月娥昨出席行會前回應指，有不同組織或人士稱法例實施後作出一些行為，惟無法證明這是他們離開的「真正理由」，故無法就此作出評論，並重申《基本法》列明結社、集會及言論自由受到保障。

林鄭月娥重申，實施《港區國安法》的首要目標不止拘捕懲處，預防及遏止亦很重要，若有組織或人士擔憂利用香港散播新聞，或從事一些會破壞國家安全的活動，他們當然有需要憂慮，因為《港區國安法》不止拘捕罪犯。至於修改法援制度，她指修例避免一小部分法律人員壟斷個案，同時改善個案管理，相信無人反對增加法援的透明度。

有報道指港澳辦主任夏寶龍南下晤香港代表，林鄭月娥指不評論傳聞，惟認為完善香港選舉制度後的落實過程會否出問題，中央政府當然會關注。她表示，中央完善選舉制度後，既確保「愛國者治港」，亦可提升本香港的「管治效能」，議席亦增加至90席，「參政嘅機會係比往時更加多」。林鄭又指，立法會將於本周六開始為期兩周的提名期，呼籲有志、有抱負等人士積極參加這場立法會選舉。

責成選管會改善工作

另外，早前選委會選舉點票時「甩轆」，令人質疑是否能處理好涉更多選民及票站的立法會選舉。林鄭月娥指，已責成選管會切實執行調查報告所指的改善工作，確保12月19日時的選舉不會再出現大問題，並呼籲所有選民屆時踴躍行使公民權利。

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