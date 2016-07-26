國家安全｜案件押至今日答辯 學生動源鍾翰林擬認分裂國家罪

解散了香港分部的「學生動源」前召集人鍾翰林涉違《港區國安法》，被控分裂國家、串謀發布煽動性刊物，以及兩項洗黑錢罪，案件原定昨日於區域法院開審。控方於庭上表示，被告各承認一項分裂國家及洗黑錢罪，惟辯方認為需時向被告解釋案情修訂及索取指示，國安法指定法官陳廣池將案件押後至今日答辯，被告續還柙候審。

署理助理刑事檢控專員(特別職務)張卓勤指，控辯雙方打算認罪協商；辯方代表資深大律師蔡維邦指，控方修訂案情多達60頁，需時向被告閱讀、解釋及索取指示。陳官認為公平起見，將案件押至今日答辯，若被告同意案情，擬認一項分裂國家及洗黑錢罪，會將另外一項洗黑錢，以及串謀發布煽動刊物罪交由法庭存檔。《港區國安法》下的分裂國家罪，最高可處終生監禁。

涉2018年洗黑錢

19歲的鍾翰林被控於去年4月29至10月27日期間，涉與他人串謀發布煽動刊物，意圖引起憎恨或藐視香港特別行政區政府或激起對其背叛；另於去年7月1至10月27日期間，涉與他人積極組織、策劃、實施或參與實施旨在分裂國家、破壞國家統一行為。至於兩項洗黑錢，則涉及被告於2018年1月19至去年10月27日期間，以其名義持有Paypal的13.3萬元；於2018年1月2至去年10月27日期間，以其名義持有滙豐銀行的58.2萬元。

國家安全｜案件押至今日答辯 學生動源鍾翰林擬認分裂國家罪