國家安全 警國安處拘《蘋果》前執行總編

壹傳媒旗下《蘋果日報》、《飲食男女》等報刊停運後，警方國安處昨根據《港區國安法》，將《蘋果》前執行總編輯林文宗拘捕，指其涉犯「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」；警方指其涉及一宗上月的同類型案件，即6月17日拘捕5名《蘋果》高層。消息指，警方撤銷《蘋果》前副社長陳沛敏、前主筆馮偉光、楊清奇的保釋，3人連同林文宗將於今晨於西九法院提堂。



警察公共關係科昨透過政府新聞處公布兩項行動，上午發稿指拘捕一名51歲前報社男編輯；晚上再發稿指，上月拘捕的一名51歲女子及一名57歲男子，於昨日撤銷該兩名被捕人士的保釋安排。據了解，男編輯為負責出版《蘋果日報》最後一期的林文宗；保安局長鄧炳強回應事件時僅稱，「任何人違反任何法例，我哋都要作出拘捕」，又指案情仍在調查不便透露詳情，沒有交代林文宗涉及甚麼文章而被捕。



記協：散播白色恐怖

警方國安處於上月17日拘捕5名壹傳媒及《蘋果日報》的高層，當中包括陳沛敏，她之後獲准保釋；而兼任《蘋果》主筆、筆名「盧峯」的馮偉光則於同月27日，擬在機場離境時被捕，及後獲准保釋。兩人同涉違「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，警方昨撤銷兩人保釋及扣查對方。

記協發表聲明，對當局一再針對同一機構的新聞工作者表示憤慨，亦對警方拘捕一間已停運的傳媒機構前員工感震驚及不解，促當局別屢以「國家安全」拘捕新聞從業員，「向業界散播白色恐怖」。