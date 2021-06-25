國家發改委禁建超500米高樓 100米以上加強審批

深圳華強北地標建築、樓高355.8米的賽格大廈今年5月中連日晃動，大廈緊急封閉，至今未重開。事件引起公眾關注摩天大廈的安全，國家發改委周二發布《關於加強基礎設施建設項目管理 確保工程安全質量的通知》，禁止興建500米以上超高建築，又嚴格限制250米以上的建築，建設前需結合消防等專題論證，進行建築方案審查，並向住房城鄉建設部備案。對於100米以上建築，亦要按相關規定嚴格審批其抗震措施，且建築需與城市規模、空間尺度相適宜，與消防救援能力相匹配。

工程造價不得過低

另外，《通知》要求，工程建設需在充分評估、論證的基礎上，科學確定合理建設工期，防止邊勘察、邊設計、邊施工，並要嚴格執行建設工期，任何單位和個人不得非法干預、任意壓縮合理工期，以確保工程安全和品質。《通知》還指出，要嚴格規管工程造價和建設資金管理，項目招標投標確定的中標價格，要體現合理造價要求，杜絕造價過低帶來的安全和品質問題。

昔日新聞：深圳政府公開賽格大廈監測數據：沉降穩定傾斜正常

昔日新聞：原因未明 官方強調結構安全 深圳賽格大廈連晃三天

賽格大廈出事後，網上曾流傳一份20年前題為《深圳賽格廣場建設項目評析》的華中科技大學碩士論文，內容提到，賽格大廈有邊施工邊設計、先施工後設計、設計圖未做好就施工等問題，又指大廈封頂後發現樓頂天線震盪，鋸掉一截又補上一截。

賽格大廈仍有公布監測數據

深圳當局至今未找到賽格大廈晃動的確切原因，也未完成詳細檢測及鑑定報告，但有每日公布監測數據。根據深圳政府公布，周三截至中午，賽格大廈沉降量在-0.2至0.17毫米之間，累積沉降為-0.61至0.2毫米之間，房屋沉降穩定；房屋傾斜率在0%至0.04%之間，遠低於0,2%的上限；房屋加速度介乎0m/s²至0.01187m/s²，遠低於0.25m/s²的上限。