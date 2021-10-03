國泰「零錢布施」2020年籌156萬元

國泰航空宣布，與聯合國兒童基金香港委員會的「零錢布施」機上籌款計劃，在2020年度共籌得156萬元。

國泰指，去年新冠疫情衝擊全球航空市場，而「零錢布施」計劃善款全部來自乘搭國泰航班的旅客捐贈的零錢，這年籌集得到善款尤其得來不易，形容是各方不懈努力的寶貴成果。國泰續指，在疫情爆發以來，眾多學校暫時關閉，而全球逾一半兒童和青少年缺乏數碼支援，他們搖距學習機會受限，聯合國兒童基金會(UNICEF)及其合作夥伴透過資訊科技，加以運用和改進，讓學童可進行搖距學習，同時幫助學校安全地重新開放。

疫下貧困兒童學習更困難

「零錢布施」的善款將主要用於「亞洲學童計劃」(Schools for Asia)，以確保學童在疫情中能夠繼續接受教育。「零錢布施」亦將撥出約一個月的善款予「國泰愛心兒童輪椅庫」，為本港患有嚴重神經肌肉疾病的兒童送贈合適的輪椅。國泰行政總裁鄧健榮指，2020年充滿挑戰，深受顧客慷慨解囊，以及同事一直以來的堅定支持感動，籌集得來的「每一枚硬幣和每一張鈔票」圴為世界各地有需要兒童帶來新希望。今年國泰更加入了UNICEF的「人道主義空運倡議」，協助運送新冠疫苗和醫療用品至世界各地。UNICEF HK主席陳晴表示，疫情給世界上最脆弱的兒童帶來了前所未有的危機，但國泰與UNICEF並肩一起應對挑戰，提供持續的支援和救生物資，以保障兒童的學習、生存和成長的權利，珍視國泰的長期支持，並期待與國泰航空繼續攜手幫助全球各地的兒童。

國泰「零錢布施」2020年籌156萬元