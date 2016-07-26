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國泰貴賓室員工初確變種 港府收緊16國入境檢疫
7 小時前
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新型肺炎零本地感染機場機場員工逸東邨美逸樓封區風險地區強制檢疫疫苗接種
國泰貴賓室員工初確變種 港府收緊16國入境檢疫
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美逸樓昨晚被圍封強檢。(鍾式明攝)

本港昨增3宗新冠肺炎輸入個案，連續11日「零本地感染」，惟錄得少於5宗初步確診，包括源頭未明的47歲女子。她在機場國泰貴賓室「寰宇堂」工作，未有接種新冠疫苗，前日因發燒求診，其後驗出陽性及帶L452R變異病毒株，其居住的東涌逸東邨美逸樓昨晚被「封區」強檢。個案方面，昨日患者分別從瑞士、日本和馬來西亞抵港，均帶有L452R變異病毒株，其中一人5月已在港接種兩劑復必泰疫苗。
 

港府昨宣布收緊16個國家入境檢疫安排，其中15個原屬中風險的國家，周五(20日)起提升至高風險，只准打齊針香港居民入境，並要檢疫21日，包括美國、泰國、法國和馬來西亞等。澳洲同日起亦由低風險提升至中風險地區，打齊針非香港居民可入境。當局解釋，全球受Delta變異病毒株嚴重威脅，不少地區大規模打針後，病毒傳播仍死灰復燃，在審視一籃子因素後作出決定。


另外，衛生防護中心轄下科學委員會建議收緊入境措施，除來自高風險地區21日外，從中、低風險地區入境人士如打齊針及驗出抗體，劃一檢疫14日、自我監察7日。其中一個委員會主席許樹昌稱，近月數據顯示近12%打齊針的輸入個案，在檢疫第8至14日才確診，故延長檢疫期可避免「走漏」。被問到最初縮短檢疫期是否錯判形勢，他指當時掌握數據不足，之後調整屬正常做法。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/國泰貴賓室員工初確變種-港府收緊16國入境檢疫-280602
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