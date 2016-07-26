國泰貴賓室員工初確變種 港府收緊16國入境檢疫

本港昨增3宗新冠肺炎輸入個案，連續11日「零本地感染」，惟錄得少於5宗初步確診，包括源頭未明的47歲女子。她在機場國泰貴賓室「寰宇堂」工作，未有接種新冠疫苗，前日因發燒求診，其後驗出陽性及帶L452R變異病毒株，其居住的東涌逸東邨美逸樓昨晚被「封區」強檢。個案方面，昨日患者分別從瑞士、日本和馬來西亞抵港，均帶有L452R變異病毒株，其中一人5月已在港接種兩劑復必泰疫苗。



港府昨宣布收緊16個國家入境檢疫安排，其中15個原屬中風險的國家，周五(20日)起提升至高風險，只准打齊針香港居民入境，並要檢疫21日，包括美國、泰國、法國和馬來西亞等。澳洲同日起亦由低風險提升至中風險地區，打齊針非香港居民可入境。當局解釋，全球受Delta變異病毒株嚴重威脅，不少地區大規模打針後，病毒傳播仍死灰復燃，在審視一籃子因素後作出決定。



另外，衛生防護中心轄下科學委員會建議收緊入境措施，除來自高風險地區21日外，從中、低風險地區入境人士如打齊針及驗出抗體，劃一檢疫14日、自我監察7日。其中一個委員會主席許樹昌稱，近月數據顯示近12%打齊針的輸入個案，在檢疫第8至14日才確診，故延長檢疫期可避免「走漏」。被問到最初縮短檢疫期是否錯判形勢，他指當時掌握數據不足，之後調整屬正常做法。