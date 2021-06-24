國防部堅決反對美台勾連：台灣前途在於國家統一

中國國防部今日舉行例行記者會，發言人任國強談到解放軍近日出動破紀錄28架次軍機進入台灣西南空域，強調這是解放軍在台海地區進行演習訓練活動，是對當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動，解放軍將堅決履行維護國家主權和領土完整、保衛國家安全的神聖職責。

至於有報道指美台勾連小動作不斷，台軍與美軍也有交流活動，任國強重申，「中國實現完全統一是歷史必然……『台獨』是走不通的絕路，搞『台獨』就意味著戰爭」，中方堅決反對美台任何形式的官方往來和軍事聯繫，堅決反對美方借台灣問題搞「以台制華」， 堅決反對台灣方面「挾美自重」搞「以武拒統」。他認為，美方應充分認識到，「中國的發展壯大是任何勢力都阻擋不了的」，而民進黨當局必須清醒意識到，台灣前途在於國家統一，台灣同胞福祉繫於民族復興，任何妄圖「倚美謀獨」的分裂行徑都註定失敗。

敦促理性看待中國及中國軍隊發展

另外，七國集團峰會、北約峰會及美歐峰會期間，有關國家和組織發表聯合公報或聲明稱，中國對國際秩序構成「系統性挑戰」，並對東海和南海局勢表示嚴重關切，反對任何單方面改變現狀的企圖等。任國強回應稱，美國等少數國家近期在多個場合頻繁渲染「中國威脅」，在涉海等問題上對中方蓄意污蔑，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

他重申，釣魚島及其附屬島嶼是中國領土不可分割的一部分，中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，中方致力通過對話協商和平解決有關爭議，同時堅定維護國家領土主權和海洋權益。他奉勸有關國家客觀理性看待中國和中國軍隊發展，停止渲染各種形式的「中國軍事威脅論」，停止鼓吹地緣競爭，把精力更多用在推進對話與合作的正道上。