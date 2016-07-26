國際乳癌關注月 有組織贈手織義乳予患者

每年10月是國際乳癌關注月，醫管局香港癌症資料統計中心近日公布最新患乳癌數字，2019年有5,498宗乳癌確診個案，平均每日有15名女性確診。香港大學賽馬會癌症綜合關護中心與HK Knitted Knockrs推出一連串編織義乳培訓坊，為需要做手術的新確診婦女提供義乳。

HK Knitted Knockrs創辦人及編織培訓坊導師許慧倪表示，原本只打算做60個手織義乳，但隨著手織義乳的成功，現已編織了340個，並與醫管局合作，將義乳捐贈予廣華醫院乳病中心，再轉贈予乳癌患者，幫助患者修復身心上的缺憾。

冀藉手織義乳傳遞溫暖

手織義乳與臨時義乳在功能上無分別，都是供患者完成乳房切除手術後初期使用，直到6至8周傷口痊癒後才轉用矽膠製的永久義乳；手織義乳比臨時義乳更有人情味，色彩繽紛，適合不同胸型的患者。組織希望藉此將溫暖傳達予患者，期望能夠編織5,000個手織義乳，讓每個患者得到最少一個手織義乳。

編織培訓坊每月定期舉辦，歡迎對編織有興趣及乳癌康復者參與，一同將心意送給乳癌患者。