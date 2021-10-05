國際太空站｜俄女演員太空實景拍戲12日平安回航「以為拍好耐 點知唔捨得走」(有片)

全球首齣在國際太空站取景的商業電影，完成實景拍攝工作，有份上太空的37歲俄羅斯女演員別列希爾德(Yulia Peresild)等3人，於本港時間周日回程返回地球。在站裡的太空人直言對一行人回航感到緊張，幸好一切順利，別列希爾德等最終安全著陸，她直言起初覺得要在太空站待12日太久，但卻樂而忘返。

國際太空站拍戲 女演員飾演醫生

別列希爾德參演名為《挑戰》(Challenge)的俄國電影，飾演緊急升空前往國際太空站的醫生，搶救一名心臟病發的太空人。她早前與38歲導演斯彭科(Klim Shipenko)及49歲俄國太空人什卡普列羅夫(Anton Shkaplerov)在哈薩克升空，乘坐聯盟號MS-19(Soyuz MS-19)飛行器前往太空站。

駐守在站內的另一位太空人諾維茨基(Oleg Novitskiy)，飾演被別列希爾德救治的太空人；而他完成「客串」後，與什卡普列羅夫「換更」，由他陪同別列希爾德及導演返回地球。

3人於本港時間今晨9時許，乘坐聯盟號MS-18(Soyuz MS-18)回航，在3個多小時後順利返回地球，並由降落傘協助太空艙，徐徐著陸在哈薩克一處平原。他們須接受10天的復健過程，以令身體重新適應地球環境。別列希爾德降落後，隨即拍攝講述她回航的戲份，其他場景稍後將在影棚拍攝。據稱太空實景將佔全片約40分鐘。

太空人直言「擔心」一行人回航

別列希爾德著陸後向俄媒表示，「今天我有點傷感……因為本來12天看似一段長時間，但當它結束，我卻不想說再見。」留在太空站的什卡普列羅夫，則於Twitter發文稱︰「恭賀諾維茨基、斯彭科及別列希爾德成功回航！我和太空站仝人都關注及擔心！榮幸能與大家共事12天」。

美俄競賽 首齣太空商業電影 俄飲頭啖湯

今次《挑戰》的拍攝亦被視為一場「美俄競賽」。事關荷李活影星湯告魯斯及導演道格李曼(Doug Liman)，去年宣布正籌備一齣在太空實景拍攝的電影，並將與美國太空總署及民營航天公司SpaceX合作，但被《挑戰》捷足先登。

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