國際復康日｜殘疾人士11.14免費搭新巴城巴新渡輪
2 小時前
國際復康日｜殘疾人士11.14免費搭新巴城巴新渡輪
本月14日(星期日)為2021年國際復康日，再有交通工具營辦商宣布響應活動，當日為殘疾人士提供免費乘車優惠。
新巴城巴所有路線免費搭
新巴及城巴表示，乘客只要在當日出示「殘疾人士登記證」或使用註有「殘疾人士身份」個人八達通卡，即可與一名同行照顧者免費乘搭新巴和城巴所有路線，城巴出租、僱員巴士及旅遊觀光巴士服務除外。
新渡輪普通船普通客位免費搭
新輪渡當日將舉行「殘疾人士免費乘搭車船日」，乘客向碼頭職員出示由政府勞工及福利局發出的「殘疾人士登記證」，即可與一名同行照顧者乘搭指定航線的普通渡輪普通客位，但不適用於普通渡輪的豪華客位及高速船：
⚫ 中環 ─ 長洲
⚫ 中環 ─ 梅窩
⚫ 橫水渡 (坪洲 ─ 梅窩 ─ 芝麻灣 ─ 長洲)
⚫ 北角 ─ 紅磡
⚫ 北角 ─ 九龍城
另外，港鐵日前亦宣布響應2021年國際復康日，合資格殘疾人士和一名同行者，可免費乘搭港鐵，東鐵綫頭等、城際客運服務及高速鐵路除外。
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國際復康日｜殘疾人士11.14免費搭新巴城巴新渡輪
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/國際復康日｜殘疾人士11-14免費搭新巴城巴新渡輪-291645