國際汽車博覽12月初亞博舉行 展示集藝術科研融資的新時代汽車工業

香港國際汽車博覽(IMXHK)將於今年12月1至5日在亞洲國際博覽館舉行，適逢汽車工業正進入一個新時代，例如電動車普及化、智能交通、自動駕駛及共享汽車等興起，汽車工業已成緊扣科技研發及融資的生態系統，博覽將以「Mobility+」為主題，展現汽車的革命性科技、融資高峰會等不同範疇的資訊，讓設計、汽車愛好者、時尚達人及一家大細了解新時代的汽車工業。

多元化汽車博覽體驗

IMXHK代表國際車展(香港)管理有限公司總經理歐陽嘉敏表示，希望透過IMXHK為香港及周邊地區帶來一個嶄新的汽車主題大型盛事，提供更多元化，範疇更廣泛全新的體驗。

投資推廣署運輸、基建和高端製造業主管王國藩感謝IMXHK對香港展覽業發展的貢獻，寄望IMXHK融合創新元素，協助推廣汽車文化之外，亦為展覽行業帶來革新體驗，促進香港多元經濟發展。香港國際汽車博覽榮譽顧問、香港汽車會會長 李耀培亦指，「出行」的概念已不再局限於與汽車上點對點的運輸，而是更多的綠色能源、科技，甚至是過程的享受，更多的聯乘互動，啟發更多的協同作用等等，冀藉IMXHK汽車博覽契機，希望大家一同思考香港明日出行的願景。

IMXHK的重頭戲是設計師專區(Designer Zone)，集結GFG Style, Pininfarina等頂尖設計工作室，帶來多輛超級跑車/原型車/概念車，為參觀者帶來震撼的視覺體驗，大眾毋須到外國亦可率先欣賞到最新的汽車設計方向。

門票10月中發售

IMXHK門票將暫定於10月中公開發售，公眾可於IMXHK官方網站購買，門票分為$80、$480 及 $780三種，詳情請參閱官方網站：https://www.imxhk.com/zh-hk/。