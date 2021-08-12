國際環保博覽｜月底線上線下舉行 公眾日免費入場參與多項綠色活動

第16屆國際環保博覽10月27至30日在會展舉行，並首次混合線上模式舉行，網上展期更延至11月6日。今屆博覽共吸引逾180家參展商參與，除本地參展商，有來自奧地利、內地、法國、瑞士和台灣代表參加，亦得到來自加拿大、日本及瑞典展團的支持，帶來各式嶄新環保科技及產品，締造一站式環保產業商貿平台。其中30日更是免費開放予公眾，更特別舉行多個綠色活動。

10月30日設綠色市集、工作坊

今屆博覽主題為「推動綠色復甦 邁向碳中和」，設9大專區，包括「綠色運輸」、「綠色建築及能源效益」、「廢物處理及循環再造」、「環保產品」等，並加入「綠色金融及 ESG (環境、社會及管治) 相關服務」的元素，而「初創專區」吸引不少香港初創企業參展。焦點之一的香港館，共得到環境局及其他8個政府部門，以及其他行業協會和企業參與和支持，今年共有38間參展商，展示香港在減廢、減碳及節能的產品和技術，以及相關政府環保政策。博覽的最後一天(10月30日)為公眾日，免費開放予公眾人士入場參觀。屆時更請來天文台講解氣候變化帶來的影響，亦有水務署舉辦有關「齊來慳水十公升 2.0」運動的講座。另當日設綠色市集，以及教授製作各種綠色精品的環保工作坊。

貿發局：綠色行業有潛力

貿發局副總裁周啟良表示，即使疫情令環球經濟活動大受影響，環保及綠色行業及經濟發展仍具有相當潛力，在經濟持續發展中扮演重要角色，也令不少企業更積極拓展環保及綠色業務，冀博覽能繼續促進環保業界及相關行業合作和交流，把握最新環保商機。環保署副署長馮浩然希望，藉博覽，配合環境局本月初公布《香港氣候行動藍圖 2050》，以「零碳排放 ‧ 綠色宜居 ‧ 持續發展」為願景，促進政府以及業界人士的合作和交流、推廣亞洲的龐大綠色商機、推動業界進行綠色採購，以及向市民宣傳環保教育及低碳生活，帶領香港邁向碳中和。