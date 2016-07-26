圍封大埔中心強檢 染Delta男地勤、商場女同事確診

在多地引發疫情爆發或反彈的變種病毒Delta，恐在本港社區蔓延！大埔新達廣場一名顧客服務員昨確診新冠肺炎，24歲女患者是日前確診27歲男機場地勤在新達廣場兼職的同事，她帶有L452R變異病毒株但未知是否屬Delta。女患者所住的大埔中心第10座昨晚被圍封強檢，而其所到之處，亦會被當局納入強制檢測公告。連同5宗輸入個案，本港昨新增的6宗確診全數帶有L452R。



新增的6宗確診，唯一本地感染是新達廣場24歲女顧客服務員(#11918)，她與早前確診27歲兼職男同事(#11902)曾在同一櫃枱內工作，上周三(23日)最後一次上班。她翌日因被界定為密切接觸者而送檢疫中心，至前日(26日)開始發燒送院，其後確診。

該男同事本身亦是香港航空地面服務有限公司的地勤，他日前證實染有最先在印度發現的Delta變種病毒，為本港社區首宗Delta源頭未明個案，其基因排序亦證實與3名本月11日上午由印尼抵港的外傭吻合。據衛生防護中心公布，有兩宗個案當日在機場臨時樣本採集中心檢測後確診，而男地勤同日上午也逗留過該處。

新確診女子昨證實染有L452R變異病毒株，但是否屬Delta變種病毒，就有待衛生署公共化驗所分析基因。當局昨晚7時10分起圍封其居住的大埔中心第10座，進行強制檢測。患者本月內到過的新達廣場、大埔超級城C、D區及昌運中心，昨被納入強制檢測公告，指定日子和時間內曾身處這些地方的人士，最遲明日(29日)要完成檢測。由於個案涉及變異病毒株，已完成接種新冠疫苗的人士亦不獲豁免檢測。

梁子超籲節慶活動要提防播疫

呼吸系統科專科醫生梁子超回覆傳媒查詢時，認為個案反映商場具傳播風險，即使強檢未找到個案，也不排除有個案正處於潛伏期，呼籲到過商場的市民不論是否已接種疫苗，都應接受檢測。他又指，未來一至兩周變種病毒有入侵社區的風險，關注未來的節目或大型活動會否造成超級傳播或第五波疫情，又提醒市民在聚會時提防感染。

至於5宗輸入個案均帶有L452R，包括兩名30及31歲海員(#11914-11915)，他們上周一(21日)由孟加拉乘貨船抵港，為日前在船上死亡、遺體被驗出L452R的56歲海員(#11910)同事。其餘3人分別為英國抵港人士(#11913、#11917)及印尼來港26歲女外籍傭工(#11916)。當局截至昨日下午，暫錄得少於5宗初步確診。



林鄭指疫苗接種率仍難言理想

昨所有確診個案均未曾接種疫苗，而另邊廂本港疫苗計劃昨踏入第122日，累計215萬人已接種第一劑，佔適齡人口31.6%。特首林鄭月娥昨發表文章，指社會須接受間中會出現零星個案的情況，又稱目前疫苗接種率仍難言理想，指出必須依靠疫苗，才能防範變種病毒在社區傳播，甚至發生第五波疫情，又指只有達致專家一般認為的適齡人口七成接種率，才能更有條件考慮進一步放寬社交距離措施，或回復與其他地方的跨境人員往來。

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