Am730
Am730
Am730
Am730
News
圍封大埔中心強檢 染Delta男地勤、商場女同事確診
8 小時前
#Hashtags
新型肺炎變種病毒變異病毒株新達廣場大埔中心封區強制檢測新冠疫苗疫苗接種新冠肺炎
圍封大埔中心強檢 染Delta男地勤、商場女同事確診
news-images

在多地引發疫情爆發或反彈的變種病毒Delta，恐在本港社區蔓延！大埔新達廣場一名顧客服務員昨確診新冠肺炎，24歲女患者是日前確診27歲男機場地勤在新達廣場兼職的同事，她帶有L452R變異病毒株但未知是否屬Delta。女患者所住的大埔中心第10座昨晚被圍封強檢，而其所到之處，亦會被當局納入強制檢測公告。連同5宗輸入個案，本港昨新增的6宗確診全數帶有L452R。
 

news-images
news-images
兩名患者曾在新達廣場同一櫃枱工作。(鍾式明攝)

新增的6宗確診，唯一本地感染是新達廣場24歲女顧客服務員(#11918)，她與早前確診27歲兼職男同事(#11902)曾在同一櫃枱內工作，上周三(23日)最後一次上班。她翌日因被界定為密切接觸者而送檢疫中心，至前日(26日)開始發燒送院，其後確診。

該男同事本身亦是香港航空地面服務有限公司的地勤，他日前證實染有最先在印度發現的Delta變種病毒，為本港社區首宗Delta源頭未明個案，其基因排序亦證實與3名本月11日上午由印尼抵港的外傭吻合。據衛生防護中心公布，有兩宗個案當日在機場臨時樣本採集中心檢測後確診，而男地勤同日上午也逗留過該處。

新確診女子昨證實染有L452R變異病毒株，但是否屬Delta變種病毒，就有待衛生署公共化驗所分析基因。當局昨晚7時10分起圍封其居住的大埔中心第10座，進行強制檢測。患者本月內到過的新達廣場、大埔超級城C、D區及昌運中心，昨被納入強制檢測公告，指定日子和時間內曾身處這些地方的人士，最遲明日(29日)要完成檢測。由於個案涉及變異病毒株，已完成接種新冠疫苗的人士亦不獲豁免檢測。

news-images
大埔中心第10座昨晚被圍封強檢。(鍾式明攝)
 news-images
居民領取物資。(鍾式明攝)

梁子超籲節慶活動要提防播疫
呼吸系統科專科醫生梁子超回覆傳媒查詢時，認為個案反映商場具傳播風險，即使強檢未找到個案，也不排除有個案正處於潛伏期，呼籲到過商場的市民不論是否已接種疫苗，都應接受檢測。他又指，未來一至兩周變種病毒有入侵社區的風險，關注未來的節目或大型活動會否造成超級傳播或第五波疫情，又提醒市民在聚會時提防感染。

至於5宗輸入個案均帶有L452R，包括兩名30及31歲海員(#11914-11915)，他們上周一(21日)由孟加拉乘貨船抵港，為日前在船上死亡、遺體被驗出L452R的56歲海員(#11910)同事。其餘3人分別為英國抵港人士(#11913、#11917)及印尼來港26歲女外籍傭工(#11916)。當局截至昨日下午，暫錄得少於5宗初步確診。


林鄭指疫苗接種率仍難言理想
昨所有確診個案均未曾接種疫苗，而另邊廂本港疫苗計劃昨踏入第122日，累計215萬人已接種第一劑，佔適齡人口31.6%。特首林鄭月娥昨發表文章，指社會須接受間中會出現零星個案的情況，又稱目前疫苗接種率仍難言理想，指出必須依靠疫苗，才能防範變種病毒在社區傳播，甚至發生第五波疫情，又指只有達致專家一般認為的適齡人口七成接種率，才能更有條件考慮進一步放寬社交距離措施，或回復與其他地方的跨境人員往來。

(相關新聞見A2)

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/圍封大埔中心強檢-染delta男地勤、商場女同事確診-273655
#Hashtags
新型肺炎變種病毒變異病毒株新達廣場大埔中心封區強制檢測新冠疫苗疫苗接種新冠肺炎
Am730

蘋果日報停刊｜有人製NFT幣備存最後一期　網民批：你有咩資格

Delta變種蔓延全球92地區 英國最多 悉尼封城兩周

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
蘋果日報停刊｜有人製NFT幣備存最後一期　網民批：你有咩資格
Am730
Am730
Delta變種蔓延全球92地區 英國最多 悉尼封城兩周
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多