圓規襲港｜天文台改發8號波 港鐵巴士渡輪最新班次 (持續更新)

天文台在下午5時20分發出八號熱帶氣旋警告信號，大批市民在掛八號波前，乘搭公共交通工具趕回家，多處出現排隊人龍及歸家人潮。其中，港鐵列車、輕鐵和港鐵巴士服務現正逐步加強至繁忙時間班次，方便市民下班回家。港鐵呼籲乘客可分批離開工作地點乘搭列車，避免車站過份擠迫，個別車站可能會作出人潮管理措施，確保車站人流暢順，敬請乘客諒解。在八號烈風或暴風信號發出3小時後，港鐵巴士將會暫停服務。

巴士最新班次

另外，因應乘客出行需要，九巴及龍運巴士下列特別路線，開出時間將作出調整；而其他日間巴士服務會繼續維持正常，直至另行通知。

九巴

⚫91P (香港科技大學(南)開) - 16:10, 16:25, 16:40, 16:55, 17:15, 17:35, 17:55, 以下班次將取消: 18:15, 18:30

⚫263A (科學園開) – 17:15,以下班次將取消: 18:20

⚫263C (大埔工業邨開) – 17:15, 以下班次將取消: 17:55

⚫960B (鰂魚涌開) - 17:15, 17:35, 17:55, 18:15, 18:35, 18:55, 19:15

⚫968X (鰂魚涌開) - 17:30, 17:55, 18:10, 18:25, 18:40

龍運

⚫E36S (機場開) 17:00, 17:20, 17:40, 以下班次將取消: 18:00, 18:30, 19:00

⚫E36P (博覽館開) 17:40 , 以下班次將取消: 18:10

⚫E43 (東涌碼頭開) 17:30 , 以下班次將取消: 18:30

新大嶼山巴士亦宣布，日間路線1、3M、11、34、37H及A35會於晚上8時後陸續暫停服務，而路線37M、38及39M將由晚上7時20分起維持有限度服務，而路線B2、B2P、B6則維持正常服務直至另行通知。

港鐵維持繁忙時間班次

⚫荃灣綫 2分鐘一班車

⚫觀塘綫 來往何文田站及調景嶺站 2分鐘一班車 / 來往黃埔站及調景嶺站4分鐘一班車

⚫港島綫 2分鐘一班車

⚫南港島綫 3分鐘一班車

⚫將軍澳綫 來往北角站和寶琳站 2.5至4分鐘一班車 / 來往北角站及康城站6至8分鐘一班車

⚫東涌綫 來往香港站及青衣站3至5分鐘一班車 / 來往香港站及東涌站4至8分鐘一班車

⚫迪士尼綫 20分鐘一班車

⚫機場快綫 30分鐘一班車

⚫東鐵綫 來往紅磡站至羅湖站 3至6分鐘一班車

⚫屯馬綫 3分鐘一班車

⚫輕鐵 4至12分鐘一班車

⚫港鐵巴士 4至12分鐘一班車

新渡輪下午6時後陸續停航

新渡輪宣布，本地航線將於下午6時過後陸續暫停服務。

⚫中環至長洲 (尾班船為下午6時45分)

⚫長洲至中環 (尾班船為下午6時20分)

⚫中環至梅窩 (尾班船為下午6時30分)

⚫梅窩至中環 (尾班船為下午6時40分)

以下渡輪服務已經暫停：

⚫橫水渡航線(坪洲—梅窩—芝蔴灣—長洲)

⚫愉景灣—梅窩

⚫屯門—東涌—沙螺灣—大澳

⚫塔門—黃石碼頭(街渡)

⚫馬料水—塔門(街渡)

⚫香港仔—蒲台島(街渡)

以下渡輪服務將會暫停：

⚫香港仔至索罟灣（經模達）(尾班船: 下午04時30分)

⚫索罟灣（經模達）至香港仔 (尾班船:下午05時20分)

⚫西灣河至觀塘(尾班船:下午04時33分)

⚫觀塘至西灣河(尾班船:下午04時18分)

⚫西灣河至三家村(尾班船:下午04時45分)

⚫三家村至西灣河(尾班船:下午04時30分)

⚫香港仔至榕樹灣（經北角村）(尾班船:下午05時50分)

⚫榕樹灣（經北角村）至香港仔 (尾班船:下午06時35分)

⚫中環至紅磡 (尾班船:下午06時50分)

⚫紅磡至中環 (尾班船:下午06時30分)

⚫北角-觀塘-啟德 (尾班船:下午06時30分)

⚫啟德-觀塘-北角 (尾班船:下午06時45分)

今晚六合彩攪珠順延至周四舉行

馬會宣佈，原定於今晚舉行的六合彩攪珠(第21/091期)將順延至周四(14日)舉行，已購買的彩票仍然有效。今期攪珠本來上周六(9日)舉行，惟因「獅子山」襲港而延至今晚舉行，但最終再度延期。

民政署將開放為臨時庇護中心

觀塘民政事務處將於八號烈風或暴風信號發出後開放鯉魚門體育館為臨時庇護中心。離島民政事務處亦同樣會在今日下午開放大澳鄉事委員會辦事處為臨時庇護中心，並會按實際需要於區內開放更多臨時庇護中心，供有需要的居民入住。

國際及專業考試取消或改期

考評局公布，原定今午舉行的國際及專業考試或服務將會改期或取消，包括下午1時30分的Prometric考試、下午3時的ABRSM網上樂理考試(1至5級)考試設施及監考服務、下午4時30分的Pearson Edexcel IAL / GCE考試。有關安排將由相關考試機構日內公布。

教育局：所有學校今日停課

教育局早前表示，由於天文台會在今日下午考慮發出八號熱帶氣旋警告信號，所有學校今日停課。教育局提醒，學校應實施應變措施，確保學生安全，並在安全的情況下，方可安排學生返家。

食衞局：室外流動採樣站暫停服務

食物及衞生局表示，位於室外的流動採樣站不會開放。有需要進行新冠病毒檢測的人士，可轉往社區檢測中心或室內流動採樣站進行檢測。食衞局表示，全港18間社區檢測中心今日及明日仍有充足名額可供預約或即場登記進行檢測。社區檢測中心現時提供自費檢測服務，以及為須接受強制檢測的市民，或需要接受檢測的特定群組提供免費檢測服務。

社區疫苗接種中心醫院疫苗接種站下午3時關閉

由於天文台會在今日下午4時至6時考慮發出八號熱帶氣旋警告信號，2019冠狀病毒病疫苗接種計劃下的所有社區疫苗接種中心、醫院疫苗接種站和在長發社區中心的外展疫苗接種站將於下午3時關閉。因社區疫苗接種中心關閉而受影響的預約會自動延期，受影響人士將會接獲電話短訊通知新的接種日期和時間。

另外，疫苗外展隊原定昨(11日)起一連三日在青衣長發社區中心，為長者即場打科興。因應最新天氣情況，當局公布原定明日的接種服務，將改於周五(15日)繼續提供新冠疫苗接種服務。服務時間仍為上午10時至下午1時及下午2時至6時。

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