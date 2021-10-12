圓規襲港｜天文台發出八號東北烈風或暴風信號 料至少在明早日出前維持

天文台下午5時20分發出八號東北烈風或暴風信號，預料本港平均風速每小時63公里或以上。 天文台呼籲，在烈風吹襲前完成所有防風措施，遠離岸邊及停止所有水上活動。

按照現時預測路徑，圓規會在明日(13日)凌晨最接近香港，在本港以南約400公里內掠過。八號烈風或暴風信號會至少在明早日出前維持。

圓規料向西移動橫過南海北部

在下午7時，強烈熱帶風暴圓規集結在香港之東南偏南約450公里，即在北緯18.8度，東經116.3度附近，預料向西移動，時速約25公里，橫過南海北部，移向海南島一帶。在過去一小時，大老山、橫瀾島及沙洲分別錄得的最高持續風速為每小時79、67及58公里，最高陣風分別為每小時95、78及74公里。

天文台提醒，圓規引致的風暴潮和大雨可能令低窪地區水浸，市民應做好防風防水浸措施。海面有大浪和湧浪，市民應遠離岸邊並停止所有水上活動。

澳門料今晚8至11時改掛八號

澳門現時已懸掛三號風球。澳門地球物理暨氣象局預料，今晚8至11時改掛八號風球，預測澳門風力將會增強。澳門氣象局預料，圓規今明兩日將橫過南海北部，明日凌晨至早上最接近澳門，在澳門以南約400公里範圍內掠過，大致趨向海南島。澳門今日風力將會進一步增強，預料風力將達6至7級及有陣風，天氣轉趨不穩定，有頻密的大驟雨及雷暴，最大風力有機會達至8級及有陣風。

相關新聞：