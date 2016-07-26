圓規襲港｜梁榮武：隨圓規西移 港雨勢風力會加強

本港在4日內兩度發出8號波。前天文台助理台長、香港氣象學會發言人梁榮武在電台表示，雖然「圓規」已升格為颱風，但之所以令人覺得並不及熱帶氣旋「獅子山」，是由於「圓規」中心北面較近香港的雨帶，受到乾燥的東北氣流影響，因而有所減弱，雨量較少，本港普遍地區相對平靜，但隨著「圓規」進一步向西移，本港風向轉為偏東風，原本受到屏蔽的地方便減少受到屏蔽，屆時香港的雨勢及風力都會增強，市民仍要留意。

料天文台提早預告改發8號波與市民批評無關

梁榮武續指，天文台昨日提早預告會改發8號風球，是因為「圓規」的移動路徑較容易預測，情況較穩定，相信與市民的批評意見無關。他又說，在秋季頻密有熱帶氣旋靠近本港，情況並非罕見，只要氣流方向等因素適合，這種情況是有可能出現。

上午7時，颱風「圓規」集結在香港之西南偏南約370公里，預料向西移動，時速約25公里，橫過南海北部，移向海南島一帶。

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