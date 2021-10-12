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圓規襲港｜疫苗接種中心今提早關閉　單日近8500人打針
2021-10-12
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圓規襲港｜疫苗接種中心今提早關閉　單日近8500人打針
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疫苗接種中心受圓規襲港影響，今日提早關閉，單日累計近8500人打針。(政府新聞處資料圖片)

本港的新冠疫苗接種計劃至今展開第229日，礙於強烈熱帶風暴圓規今日(12日)襲港，疫苗社區疫苗接種中心、醫院疫苗接種站和在長發社區中心的外展疫苗接種站，已提早在下午3時關閉。

2,822人今接種首劑新冠疫苗

從政府公布的數據，顯示今日共有2,822人接種第一劑疫苗，科興疫苗佔1,475人、復必泰疫苗佔1,347人；第二劑就有5,673人接種，包括3,504針科興和2,169針復必泰。至今本港累計454.3萬人已接種最少一針，佔適齡接種人口67.5%，已打兩針的就有430萬人，佔適齡人口63.9%。

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圓規襲港｜疫苗接種中心今提早關閉 單日近8500人打針

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/圓規襲港｜疫苗接種中心今提早關閉　單日近8500人打針-288475
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