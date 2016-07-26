圓規襲港｜睇完「獅子山」未夠喉 市民凌晨入杏花邨冒險追風

八號東北烈風或暴風信號現正生效，在本港凌晨時分，風力開始增強，多區出現海水倒灌，但仍有市民冒險在凌晨前去追風，在岸邊親身感受「圓規」威力。

在當風的杏花邨，凌晨開始就已經一浪接一浪，海水不斷倒灌上岸，有專程前去觀浪的市民表示，上次看完「獅子山」意猶未盡，今次繼續前來追風，指自己是由尖沙咀過來，感覺到今次「圓規」襲港下，比較大浪和大風，惟十分中仍只有六至七分，認為海水還未浸上來。

沙田城門河水淹單車徑

至於對岸的鯉魚門有海水倒灌，水浸得厲害，水位一度到膝頭，居民要涉水而行；而沙田城門河水位亦暴漲，浸上河邊的單車徑，河水不斷湧上行人路，沙燕橋底也無法倖免，附近的行人隧道水浸。

天文台表示，「圓規」帶來的大雨可能令低窪地區水浸，市民應繼續防範水浸的風險，又指海面有大浪和湧浪，市民應遠離岸邊並停止所有水上活動。

梁榮武：圓規西移料雨勢風力增強

香港氣象學會發言人梁榮武在電台指，「圓規」中心北面較近香港的雨帶，受到乾燥的東北氣流影響，雨勢和風力因而有所減弱，但隨著「圓規」進一步向西移，本港風向轉為偏東風，原本受到屏蔽的地方便減少受到屏蔽，屆時香港的雨勢及風力都會增強，呼籲市民仍要留意。

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