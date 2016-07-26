圓規襲港｜8號波下石澳道炒車 休班消防員不治
22 小時前
圓規襲港｜8號波下石澳道炒車 休班消防員不治
「圓規」襲港，天文台昨日發出八號東北烈風或暴風信號，一名31歲休班消防員在八號風球下，駕電單車懷疑在石澳失控自炒，送院搶救後證實不治。
事發昨晚6時許，一名休班消防員在8號風球下，駕電單車在石澳道往石澳泳灘方向行駛，當駛至近石澳高爾夫球會對開時，懷疑失控撞向石壆，再撞向燈柱，該休班消防員頭部嚴重受傷，當場昏迷，送往東區醫院搶救後，於昨晚7時40分證實死亡。
生前駐守銅鑼灣消防局
事後警方在現場調查意外原因，現場遺下一個頭盔及一些電單車碎片。據了解，死者生前駐守銅鑼灣消防局，入職約6年至7年，消防處高層晚上趕到醫院了解事件。
消防處回應指，確認死者為一位隸屬銅鑼灣消防局的休班消防員，並對於有屬員離世感到難過，稱已安排福利組及臨床心理學家到醫院接觸死者家屬，並提供一切可行的協助。
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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/圓規襲港｜8號波下石澳道炒車 休班消防員不治-288540