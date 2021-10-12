圓規襲華南｜福建發颱風橙色預警 沿岸風力高達14級

強烈熱帶風暴「圓規」逼近華南沿岸，中央氣象台今早繼續發布颱風黃色預警，預計圓規持續增強，並可能在明日下午至晚間在海南文昌至三亞一帶登陸。中央氣象台又預計，浙江東部、福建東北部、廣東東部和南部、海南島等地部分地區今午至明午有大雨至暴雨，局部地區大暴雨；浙江、福建、廣東、廣西及海南島沿岸風勢強勁，最高風力可達10級、最高陣風12級。

圓規將成今年襲華南最強颱風

中國氣象局「中國天氣」微博今午指出，圓規外圍環流已與冷鋒雲系連成一片，華南至江南一帶極大風速普遍超過6級，東南沿海一帶局部地區最大風速已超過12級，其中福建沿岸地區最大風力達14級強颱風程度，圓規帶來的大風將對華南地區造成今年最嚴重影響，而圓規亦將成為今年影響華南最強的颱風。

福建省氣象台今早發布颱風橙色預警，鼓浪嶼、園博苑等多個景點關閉，多條渡輪航線停航；廈門BRT快速巴士全線及島內外多條巴士線停駛，福州、泉州等地停課。廣東深圳、珠海、汕頭等地發出颱風黃色預警，所有中小學、幼稚園及托兒所停課。



華南海南強風料持續至周五

中國天氣又指，隨著圓規靠近，華南沿岸及南海一帶大風或持續至周五，其中廣東和廣西南部及海南中北部沿岸風力強勁，風速達9至10級、陣風達11至12級，風眼經過的附近海域風力更將有11至12級、陣風13至14級。

橙色海浪及黃色風暴潮警報生效

國家海洋預報台今早已將海浪警報級別升級為橙色，並繼續發布風暴潮黃色警報，預計浙江、福建、廣東、海南近岸海域將掀起大浪到巨浪。