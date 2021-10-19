謀壟斷啟德地盤飯盒市場 4黑幫男涉勒索傷人被捕

警方拘捕4名有黑社會背景的男子，包括一名幕後主腦，年齡介乎16歲至34歲，指他們涉嫌同啟德一個地盤的勒索及傷人案有關，現正被扣查。

警方東九龍總區反三合會行動組高級督察蕭洛輝交代案件，表示事件發生於周一(18日)早上約11時半，在啟德承豐道21號一地盤，一名餐廳東主外送外賣途至上址時，突遭3名陌生男子上前圍堵索取保護費不果後，向其施襲後逃去，由目擊者報警，餐廳東主受傷送院治理。其後警方經調查，昨晚在東九龍多區拘捕該4名男子，他們分別報稱無業或運輸工人。

警：致力保障合法經營者利益

蕭洛輝解釋，啟德發展區地盤林立，飯盒需求大，黑社會利用機會企圖壟斷飯盒生意，用非法手法恐嚇、勒索商人，欺壓小商家，警方會阻止他們的收入來源，保障市民大眾及合法經營者利益。

他又說，警方一直致力打擊涉及三合會活動及其相關罪行，對於訴諸暴力的非法行為，特別是涉及三合會組織活動，影響無辜市民生命財產，導致合法商業活動不能經營，警方是絕對不會容許，並一定會採取迅速而果斷的行動，將犯法的人繩之於法。

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