圖書館理員承認擅查預約紀錄 報失29讀者圖書證阻愛書被借

將軍澳圖書館女職員涉於2017至2018年間，擅自使用館內電腦系統，搜索預約自己愛書的讀者身分，並為對方報失圖書證，令其無法預約借書，被控不誠實取用電腦罪。被告今於觀塘法院認罪，法官將案件押後至下月17日判刑，待索取感化及社會服務令報告，期間被告獲准繼續保釋。

相關新聞：唐英傑案｜首宗《國安法》案今裁決

29歲被告丘佩樂，自2011年起於將軍澳圖書館擔任合約員工，負責資料整理。案情指，於2018年5月有將軍澳圖書館職員發現，有讀者的圖書證被人報失，原因不明，調查下發現有29個使用者帳戶無故被取消，於是決定報警。警方於同年8月拘捕被告。

被告早前承認，於2017年5月至2018年4月期間，利用同事電腦帳戶，於圖書館搜索預約自己心儀書籍的讀者身分，並記錄對方的帳戶號碼等資料，其後替對方報失圖書證。

求情指被告熱愛閱讀

辯方律師求情時指，被告熱愛閱讀，事後深感後悔，期望法庭輕判。惟法官認為案情嚴重，直斥被告愚蠢及自私，但考慮到被告認罪，而且檢控有延誤，遂決定索取感化及社會服務令報告，將案件押後至下月17日判刑。