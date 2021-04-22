團結香港基金製線上平台 冀「貼地」介紹中國人與事

團結香港基金製作的「當代中國」線上資訊平台今起正式啟用，內容涵蓋中國新聞熱點，以及內地最新社會動態和人情物事。基金會指，期望以「貼地」的版面和內容，為香港及全球讀者帶來全新體驗，在這裏細看中國、傾聽中國、感受中國，讀懂中國。

平台除有繁體中文版，亦將推出簡體中文及英文版，並於今月起進行徵集比賽，邀請全球讀者以文字、相片或影片，讓全球共享自己獨有的中國故事。

「當代中國」將介紹當代中國的精神面貌，每天更新中國新聞熱點，以及具啟發性和趣味性的中國人情物事和社會文化訊息。

網站設八大欄目包括講述中國經濟發展及社會民生；科學技術及工程成就；大灣區生活及發展機遇；旅遊、藝術文化及影視潮流；非凡中國人人的故事等，讀者可按個人喜好選擇。

團結香港基金總裁鄭李錦芬表示，「當代中國」的定位是一個面向世界的資訊平台，透過展示真實、立體、全面的中國資訊，協助讀者體驗國家的精神面貌和人文情懷，掌握內地的經濟脈搏和社會動態，迎接百年變局帶來的挑戰和機遇。