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團體籲非長者單身人士納入計劃 輪候公屋3年者可申津貼 試行3年
3 小時前
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現金津貼劏房公屋房屋署王天予公屋聯會招國偉
團體籲非長者單身人士納入計劃 輪候公屋3年者可申津貼 試行3年
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全港關注劏房平台指，逾九成住戶憂未有租管下，被業主加租蠶食津貼。(資料圖片)

特首林鄭月娥去年10月公布《施政報告》時，提出為輪候公屋3年仍未獲編配單位的非綜援人士發放現金津貼。當局昨公布試行3年的計劃詳情，料首批9萬名合資格者，可最快可於下月底起領取津貼，按住戶人數獲得1,300至3,900元的現金津貼，直至首次編配單位為止，惟只涵蓋公屋一般申請者，未將非長者單身申請者納入計劃。有壓力團體認為，安排明顯不足，冀政府將非長者單身申請者亦納入計劃。
 

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合資格申請者為輪候公屋最少3年，仍未獲首次公屋編配，沒有申領綜援且現居地並非公營房屋，例如房委轄下中轉屋、房委/房協轄下出租單位。房署會於本月底，率先向9萬名截至今年7月底已輪候3年的合資格人士發出申領表，該表將印有申請者資料，不能轉讓，最快可於下月底取得相應現金津貼(見表)；若申請者7月初寄回表格，當局延至8月才完成登記，會於8月底一併發出7月份津貼。

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(鍾式明攝)

部分公屋申請者或不滿當局首次編配的單位，會等第二或第三次編配更佳單位才接受，惟房屋署長王天予(圓圖)強調，現金津貼計劃只會發放至首次編配為止。至於為何金額偏低，以及不涵蓋非長者單人申請(計分制)者在計劃，她僅回應計劃參考綜援機制，不欲設新審查機制。


招國偉促盡快落實租管
公屋聯會總幹事招國偉認為，現時安排有明顯不足，建議當局參考房協正推行的「未補價資助出售房屋-出租計劃」，容許配額及計分制下輪候逾6年或以上的申請者申領現金津貼，以及盡快開展「劏房租管」的立法工作，加強保障基層市民。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/團體籲非長者單身人士納入計劃-輪候公屋3年者可申津貼-試行3年-272384
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