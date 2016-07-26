土地供應｜第三季供應屬近年新高 今年建屋量料超目標三成

土地供應及房屋不足已受中央政府重點關注，盛傳下周三公布的《施政報告》將有大量舉措出台回應。發展局長黃偉綸昨公布第三季賣地計劃時僅覆「評論唔到」，惟首3季房屋供應累計約14,430個單位，比全年12,900個單位的目標超逾一成，更預告全年供應可超目標逾三成；第三季推售兩幅住宅地，分別位處大埔及淺水灣，共提供約210個單位。

第三季賣地計劃僅推售位處大埔及淺水灣兩幅住宅地，合共面積不足1.6公頃，料可建約210個單位，大埔地是滾存自上年度計劃；另計劃推售一幅粉嶺的工業地，料可提供總樓面約8,200平方米(見表)。市建局的土瓜灣鴻福街/銀漢街項目，預計提供750個單位；私人發展及重建則有12個項目可於季內完成地契修訂，料可提供6,150個單位，即全季可提供7,110個單位，屬近年新高。

黃偉綸指，私人發展及補地價項目中，西貢十四鄉項目就佔逾4,000個單位；他未有回應樓價問題，僅強調政府有調控措施，並籲市民「量力而為」。這次未推商業用地，黃指中環海濱地王料於11月中公布招標結果，餘下3幅商地就會研究賣地條款是否可作調整。

土地供應｜第三季供應屬近年新高 今年建屋量料超目標三成