土地儲備 已覓土地建萬五個過渡房屋 林鄭︰開發郊野公園邊陲「唔容易」

土地供應一直牽動樓價、住屋等多個香港多年來未解決的問題，特首林鄭月娥日前預告本屆政府最後一份《施政報告》會以土地開發為重點，昨再出席電台節目時透露，已找到未來3年興建15,000個過度房屋所需的土地。林鄭又不點名指，前特首梁振英早前重提促研究開發郊野公園邊陲地帶，她認為若該選項「咁富吸引力」、「咁容易做嘅嘢，就一早做咗」。



林鄭月娥指，研究開發郊野公園邊陲地帶，「應該係上屆政府嘅最後幾個月提出」，當時自己已辭任政務司長競選特首；又透露政府內部對該建議很有保留，「唔好有幻想佢係好容易」，結果交予房協進行研究，但以她所知，房屋協會當時可做的工作不多，「房協都唔係好知點樣處理，呢啲咁富爭議性嘅問題」。林鄭形容相關選項為「遠水」，應集中資源於其他較快的方案，惟亦不會說「呢世香港都唔會提」。

至於其他增加土地供應的方案，林鄭月娥指發展局長正商討部分土地共享計劃項目，希望盡快有成果；而葵涌碼頭位處市區，重置方案屬「正路」，不過暫未有地可以重置，亦無意於「明日大嶼」的逾千公頃方案興建貨櫃碼頭，要滿足住屋、第三個核心商業區等規劃，「其實唔係好多(地)」。



正爭取逐步通關

另外，有關中港兩地通關，林鄭月娥指已向中央政府交報告，希望可以逐步爭取配額，讓經濟商務等有切身需要的市民可以優先通關，並再呼籲市民接種新冠疫苗，「俾我更加多嘅子彈」向中央爭取恢復人員往來。