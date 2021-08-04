土地共享計劃兩申請涉南生圍大埔 新地恒基會德豐擬建1.6萬個單位

發展局公布，接獲兩宗土地共享先導計劃的申請，兩幅用地分別位於南生圍和大埔，分別由新地，以及恒基兆業地產和會德豐地產提交，合共可建成1.6萬個單位。

首幅用地位於元朗蠔洲路(近東成里)，佔地約5.9公頃，現時劃為「住宅(丁類)」地帶的私人地段及毗連的政府土地，可建成約2,616個公營房屋或「首置」單位和輔助設施，以及1,474個私樓單位，總樓面面積約17.5萬平方米。

另一幅用地位於大埔社山路及林錦公路(近林村)，佔地約19.3公頃，現時劃為「農業」及「政府、機構或社區」地帶的私人地段及毗連的政府土地，可建成約8,484個公營房屋或「首置」單位和輔助設施，以及3,636個私樓單位，總樓面面積約64.5萬平方米。

另外，發展局於7月22日已公布接獲首宗土地共享先導計劃申請，為一幅位於大埔露輝路及汀角路的用地。

相關新聞：

銀色債券｜最終發行額300億 最多可獲14手

英仙座流星雨2021｜8月12日現身 最佳觀測時間/地點/直播詳情

新冠疫苗｜新一批95.6萬劑復必泰抵港 普通科門診打科興及26間疫苗中心延長運作 (附中心名單)