土地問題｜社協：50歲以下單身獨居者幾乎不可能獲配公屋

香港公屋供不應求，基層對住屋政策深感不滿。截至今年3月底，一般公屋申請平均輪候時間為5.8年，香港社區組織協會(社協)指該數字不包括非長者單身獨居人士，有公屋輪候人更報稱，單身時已申請公屋，過去15年間由單身、結婚再離婚，至今仍未能上樓。

社協過去一年調查150名18至57歲獨居於不適切居所人士(包括8名露宿者)，獨居時間中位數為5年，逾四分之一獨居逾10年或以上。當中超過一半(79人)以非長者一人身份輪候公屋，近七成(51人)輪候已3年，近兩成(15人)則輪候10年或以上，最長的一人已輪候時間16年，當中2.4%曾獲配公屋。

雖然房委會於2015年修改非長者單身公屋配額及計分制，由2,000個升至2,200個配額，但同時以申請者的年齡作為輪候次序為最大考慮，社協指，這引致「插隊打尖」問題，並指現時輪候公屋的非長者單身人士約10萬人，預計至少45年才能全部上樓，50歲以下單身獨居人士在各種因素影響下幾乎不可能獲配公屋，社協認為政府忽視單身人士需要。

調查亦發現，逾六成受訪者獨居原因為離婚，比該會於2018年同類研究(近五成)高。今年50歲的曾生自2006年起申請公屋，他指，當時仍是單身，於2016年結婚改為以家庭輪候公屋，早前妻子因住屋問題鬧離婚，並於今年3、4月已回復單身，由單身時入紙至今已15年，至今未有「上樓」消息。他指，因婚姻狀況改變，「已婚」的那5年分數更全部歸零，認為安排不公平。與妻子離婚後，他現獨居油麻地15呎床位房，月租1,500元，他現從事超級市場理貨員，日薪約500元，但受疫情影響每周只能工作2至4天，收入不穩定。

社協建議政府大幅增建公屋及單身配額、取消年齡計分制並為獨居多年租戶提供額外分數、介入公屋離婚個案並轉介中轉屋，以及將現金津貼計劃涵蓋至非長者單身人士。