土耳其傳召10國大使 批評越界促守本份

土耳其傳召10個國家大使，就他們發聯合聲明聲援在囚慈善家兼人權分子奥斯曼卡瓦拉(Osman Kavala)，表達不滿。

10國大使周二(19日)進入外交部大樓，與土耳其官員會晤，歷時約20分鐘。這10國包括美國、加拿大、德國、法國、丹麥、挪威、瑞典、荷蘭、芬蘭及新西蘭。

這10國駐土耳其大使館於周一(18日)，即卡瓦拉被扣押4周年，發表聯合聲明，批評土耳其於2019年在卡瓦拉被判無罪後，再加控新罪名，並持續拖延審訊，令民主、司法制度透明度蒙上陰影，要求立即放人。

外交部在與10國大使交涉後，發聲明指他們的做法「越界」，超出外交行為的可接受程度，批評他們司法案件政治化，向土耳其司法部施加壓力，與聲稱捍衛的法治、民主和司法獨立背道而馳，敦促他們「守本份」。

歐委會警告土方或失成員資格

64歲的卡瓦拉被指組織2013年的反政府示威，以及2016年政變未遂，2017年起遭扣押。法庭去年一度判他無罪，但判決在今年被推翻，並連同其他案件合併以新罪名起訴他，包括企圖推翻政府。

歐洲委員會上月警告土耳其，除非於歐委會部長理事會11月開會前釋放卡瓦拉，否則會將就土耳其違規採取措施，土耳其可能會受到懲處，甚至失去歐委會成員資格。