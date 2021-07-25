土耳其山火｜被困男子與友人駕車在火海尋生路 驚險萬分(有片)

土耳其南部和西部發生山林大火，上周三起有112個火場燃燒，至周日造成最少6人死亡，包括2名消防員，另有約570人受傷，數千人須疏散；至周日早上仍有5個未受控，當局指炎熱天氣加上大風，令南部和西部度假勝地Manavgat和Marmaris的火勢還未受控制。在Manavgat，餐廳東主Murat Aktan上周四與3名友人駕車送食物給居民和消防員後，料不到遭火海圍困，片段可見車子在兩旁樹木猛烈燃燒下行駛，前路更被火焰封鎖，他們駕著車子快速後退，情況驚驗萬分，幸眾人最後都平安無事。

在愛琴海渡假區Bodrum市，山火昨逼近酒店區，3間5星級酒店須疏散，網上片段可見街上到處都是人，遊客拖著行李箱離開，走到海邊等待救援船隻，當局動用逾20艘船接走1,100人。當局正調查起火是否有人蓄意所為，烏克蘭、俄羅斯、阿塞拜疆及伊朗均派出飛機協助撲火。