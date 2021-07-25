Am730
Am730
Am730
Am730
News
土耳其山火｜被困男子與友人駕車在火海尋生路 驚險萬分(有片)
4 小時前
#Hashtags
土耳其山火土耳其山火
土耳其山火｜被困男子與友人駕車在火海尋生路 驚險萬分(有片)

土耳其南部和西部發生山林大火，上周三起有112個火場燃燒，至周日造成最少6人死亡，包括2名消防員，另有約570人受傷，數千人須疏散；至周日早上仍有5個未受控，當局指炎熱天氣加上大風，令南部和西部度假勝地Manavgat和Marmaris的火勢還未受控制。在Manavgat，餐廳東主Murat Aktan上周四與3名友人駕車送食物給居民和消防員後，料不到遭火海圍困，片段可見車子在兩旁樹木猛烈燃燒下行駛，前路更被火焰封鎖，他們駕著車子快速後退，情況驚驗萬分，幸眾人最後都平安無事。

在愛琴海渡假區Bodrum市，山火昨逼近酒店區，3間5星級酒店須疏散，網上片段可見街上到處都是人，遊客拖著行李箱離開，走到海邊等待救援船隻，當局動用逾20艘船接走1,100人。當局正調查起火是否有人蓄意所為，烏克蘭、俄羅斯、阿塞拜疆及伊朗均派出飛機協助撲火。

news-images
Murat Aktan與3名友人駕著車子，被山火圍困。(互聯網)
 news-images
山火逼近酒店區，民眾急忙疏散。(互聯網)
 news-images
街上都是拖著行李箱的遊客。(互聯網)
 news-images
居民嘗試阻止火熱蔓延。(美聯社)
 news-images
山林被燒至光禿禿。(美聯社)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/土耳其山火｜被困男子與友人駕車在火海尋生路-驚險萬分有片-278359
#Hashtags
土耳其山火土耳其山火
Am730

東京奧運｜東京奧組委：有運動員違防疫措施開飲酒派對

慘劇｜被留校巴9小時始發現 日5歲童監生熱死 (有片)

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
東京奧運｜東京奧組委：有運動員違防疫措施開飲酒派對
Am730
Am730
慘劇｜被留校巴9小時始發現 日5歲童監生熱死 (有片)
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多