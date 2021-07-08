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土製炸彈案 警國安處再拘5人 消息指包括光城者兩金主
34 分前
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光城者土製炸彈案金主香港國安法串謀策劃恐怖活動罪
土製炸彈案 警國安處再拘5人 消息指包括光城者兩金主
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警方押解其中一名疑犯至灣仔英皇集團中心搜証。(林俊源攝)

組織「光城者」被指策劃在不同地點放置爆炸品TATP，警方國安處繼本月初拘捕9人後，警方國安處昨再在全港多處拘捕4男1女，年齡介乎15至37歲，各人涉本月5日偵破的製造及意圖利用土製炸藥發動恐怖襲擊案，涉嫌「串謀策劃恐怖活動罪」，違反《港區國安法》第24條。
 

據了解，被捕的5人中，37歲姓林、任職英皇集團物業部男經理和17歲姓楊女學生疑擔任「金主」角色，提供數萬元款項給同夥放置炸彈；其餘2名分別15歲姓羅及19歲姓鄭的男學生則疑收錢放炸彈。另一名28歲姓黃男地盤工，疑在案中負責協助購買爆炸物料。英皇集團指已暫停涉案員工職務，並強烈譴責公然挑戰法律的違法暴力行為。

37歲林姓疑犯，昨在牛池灣彩峰苑被捕，探員之後將他押至停車場搜查一輛私家車座位、車尾箱。傍晚約6時，他再被押至灣仔英皇集團中心，搜查其辦公室。警方亦根據法庭手令搜查各疑人的住所及工作地點，並檢獲一批涉嫌與案有關的物品，警方指5人正被扣留調查，不排除有更多人涉案被捕。警方國安處今次行動，是繼本月5日拘捕9男女後，再就「光城者」疑串謀策劃恐怖活動案拉人，同案被捕人數至昨日增至14人。之前被捕9人中，3名15至19歲中學生已被落案起訴違反《港區國安法》串謀恐怖活動罪，案件押至9月再訊，其餘6人獲准保釋候查。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/土製炸彈案-警國安處再拘5人-消息指包括光城者兩金主-275599
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