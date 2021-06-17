地方風俗 網民指活狗交易熾熱 廣西玉林狗肉節如常舉行

昨日是二十四節氣中的「夏至」，有「夏至食狗肉補身」習俗的廣西玉林市，如常舉行「荔枝狗肉節」。有廣西網民在狗肉節前夕走訪玉林市面多個熟狗肉檔，指每斤狗肉由平日40元(人民幣，下同)，普遍加價到45至48元，估計狗肉節開鑼後漲至50至60元。還有網民去到農村狗場直擊活狗隻交易情況，指狗肉節前夕「生意火爆，土狗價錢一直上升」。片段中可見，鐵籠中一些狗還戴著狗圈，甚至有身價較高的比利時瑪連萊犬。



內地微博、微信等社交平台關於玉林狗肉節的消息比往年少許多，相信是因為過去多年遭受國內外愛護動物人士多番譴責和阻撓後，食狗肉人士都低調行事，只有個別「拍客」拍片介紹狗肉市場情況。



四川搗狗場疑供應狗肉

另外，狗肉節前夕，四川成都有動物義工本月12日在綿陽市安州區秀水鎮方塔村，發現一處已運作20年、懷疑向玉林狗肉節提供狗肉的狗場，救出56隻來歷不明的狗隻，包括土狗、哈士奇、金毛、西摩及瑪連萊犬等，部分戴有頸圈，一些出現狗瘟症狀。狗場內還有一大張操作台，擺滿各種刀具，相信用來屠狗。當地警方接報到場，帶走姓張屋主調查，並檢獲一批懷疑急凍狗肉。56隻狗正由動物義工照顧。



成都「封面新聞」報道，張男家人辯稱食狗肉與食豬肉一樣，「不管從道德還是法律層面來講，我都認為我們的做法沒問題」，又聲稱自家只是收狗養狗。附近村民透露，張家除了收狗轉售，還收貓，「一年下來可以賺百萬」，又指狗場非常臭，「我們都很抗拒，但是也沒有辦法，不敢管」。動物義工則指出，今次行動前，曾見過張男用大貨車運走活狗，「滿滿一車能裝一千多隻」，估計是運往廣西玉林，而「這次撞到的只是他囤積的一小部分」。