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地產股崩塌失千億市值 傳中央施壓惹捐地恐慌 恒地瀉13%
49 分前
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地產股崩塌失千億市值 傳中央施壓惹捐地恐慌 恒地瀉13%
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恐中央監管之手伸至，掃低本地地產股！繼科技、教育、內房及濠賭股後，昨到地產股爆小股災，上周傳出中央會晤本地地產商，促協力解決本港房屋短缺問題，市場憂慮發展商需交出農地「共同富裕」，農地儲備佔多的四大發展商齊齊摔一大跤，恒基地產(012)插水13.2%，新世界發展(017)勁跌12.3%，新鴻基地產(016)大跌10.3%，長江實業集團(1113)失9.3%，令整個板塊市值大縮逾千億。分析普遍認為地產股前景不明朗，最壞打算下樓價或挫兩成，有大行相信行業有降級(de-rating)風險，當中恒地下行風險最高，籲暫勿沾手。

外電指中央對發展商表示「遊戲規則已改變」，不會容忍地產商壟斷行為。不過新地昨表示，目前從未收到媒體所指的消息，亦從不贊成壟斷市場的行為。香港地產建設​商會執委會主席梁志堅亦表示，未接獲相關通知。

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恒地大股東李兆基身家縮水20億美元。(資料圖片)

四叔身家單日縮水156億元

目前四大發展商中，以恒地持有達4,460萬方呎農地土地儲備最多，其次新地有約3,000萬方呎，新世界及長實分別有1,646萬方呎及1,300萬方呎。其他地產股亦難倖免，嘉里建設(683)大挫7.7%，恒隆地產(101)、信和置業(083)及鷹君(041)齊齊挫逾半成，九龍倉置業(1997)及太古地產(1972)分別走低4.2%及3.8%。10隻地產股昨合共蒸發1,004億元。

遊戲規則如何改變仍未知，但大孖沙身家卻先縮水。按福布斯即時富豪榜，恒地大股東、「四叔」李兆基單日身家縮20億美元(約156億港元)；新地郭氏家族失11億美元；長和系創辦人李嘉誠蒸發8.96億美元；會德豐大股東吳光正減7.89億美元。會德豐曾言持有約400萬至500萬方呎農地。

政策風向料變 恐重推空置稅

大行普遍指地產股的最大風險，在於政策風向的不明朗。中信里昂指，在目前的土地供應制度下，地產商可以做的事不多，最大風險在港府的潛在政策轉變，但目前仍未看到有跡象改變；花旗指儘管未見到新政策出台，仍建議對行業持防守策略；美銀認為，即使中央要求發展商為房屋短缺問題做貢獻亦不感意外，但事件對地產股的經營模式及盈利能力影響仍為未知數，該行又估計港府或會重提「空置稅」；摩根士丹利指最壞情況是港府大幅增加供應目標，如將每年住宅供應量由3.5萬個，大增至10萬個，屆時或觸發樓市在明年底大冧20%，但目前維持明年升5%預測。至於摩根大通則假設兩個情境，一是所有農地免費捐贈政府，二是所有發展商的未開發項目現金流折現估值為零，並推算在以上壓力測試下，長實及新世界下行風險最小，只有9%，信置及新地下行風險有20%，恒地則最高風險達37%。該行認為港府最大機會從農地轉換入手，增加土地供應。

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港股昨跌至近一年低。(中通社)

港股曾瀉千點 憧憬技術反彈

招銀國際證券研究部策略師蘇沛豐表示，地產股資產市值「有數得計」，普遍有大折讓，加上低負債，他估計再出現昨日集體暴瀉機會不大，但強調政策信心未恢復前，板塊仍需時消化負面消息，目前不宜撈底。不過他認為大市出現短期見底訊號，包括14日RSI(相對強弱指數)出現「三底背馳」，以及俗稱港股恐慌指數的VHSI已升至30的近期高水平，不排除可以20天移動平均線(昨處25,624點)為目標，博技術反彈。地產股拖垮氣氛，加上金融股走弱，恒生指數昨一度插1,049點，失守二萬四，收市報24,099點，跌821點或3.3%，主板成交額1,418億元。滙豐控股(005)大跌3.1%，建設銀行(939)失4.1%，友邦保險(1299)瀉4.9%，中國平安保險(2318)失5.8%，招商銀行(3968)則插水9.4%，5股合共拖低大市282點。

地產股崩塌失千億市值 傳中央施壓惹捐地恐慌 恒地瀉13%

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/地產股崩塌失千億市值-傳中央施壓惹捐地恐慌-恒地瀉13-285687
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