地震重建象徵｜完成修復 日本熊本城天守閣時隔5年重新開放

日本九州熊本城在2016年熊本地震中受損，近日天守閣終完成修復，內部周一重新開放，為地震後首次。作為「重建象徵」的熊本城，時隔5年再向公眾開放，遊客可參觀新設的展品，也可從最高層眺望熊本市美景。

民眾期待

熊本城天守閣上午9時開門，扮成日本戰國時期武士的「熊本城迎賓武士隊」歡迎遊客。熊本市52歲市民廣瀨功明拿著早前捐款予熊本城重建而獲贈的「城主證」排隊入場，他接受共同社訪問稱，「天守閣自我孩童時就熟悉，一直衷心期待它再開放」。

新展品不僅介紹天守閣歷史，還展示地震災情和重建情況。從相當於「大天守」最高層的第六層，遊客可將重建中的熊本城和熊本市街道盡收眼底。此外，天守閣還新設升降機，為遊客提供方便，建築物的抗震性也提高。

多處建築受損 仍待修復

2016年地震中，除天守閣外，熊本城重要文化遺產「箭樓」等多處建築物和石牆損毀，預計2037年前後才可完全修復。熊本城由戰國武士加藤清正建造，1607年竣工。地震受損前，平均每年約有170萬人次到訪。