坑渠蓋冷知識 圓清方濁你識唔識

坑渠蓋在大街小巷十分常見，只是低頭時，你又有否發現渠蓋上隱藏著一堆神秘密碼？原來，香港常見的渠蓋花紋主要分兩種，圓圈、放射式花紋是清水渠蓋，小正方形格子則為污水渠蓋。因此，坊間也有「圓清方濁」的說法。

透過仔細觀察，渠蓋面上一串串意義不明的文字，如「EN124」、「D600」等，原來正正記載著渠蓋可以負重的能力、通過的測試，以及所屬工程項目等重要資訊。合豐鐵工廠第三代負責人陳滙璋指出，「EN124」是歐盟標準(European Standards)的其中一種認證，用以規範路面渠蓋的品質、類型、通過的測試等要求的標準。「D600」則指相關渠蓋可承受600kN(即60噸力)負荷。

至於蓋上的英文字母，則標示該井蓋的級別。較常見的為「H」，即重級(Heavy duty)，可以承受重型車輛在上面行駛；「M」即中級(Medium duty)，一般見於行人路；而「L」即輕型(Light duty)，則多出現於花槽。如相關渠蓋屬政府所有，蓋上會刻有部門標誌，有時還附有一串長長的數字，例如「DC/97/05」等，陳滙璋解釋，這是代表所屬的工程項目號碼，上述即指是渠務署1997年05號合約，一般只有大型工程才會在一併鑄造。渠蓋上當然亦少不得，鑄有渠蓋製造商的英文名稱，以作識別。

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