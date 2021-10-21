坑渠蓋有市有價 屢成偷鐵黨目標

用生鐵鑄成的渠蓋，在2008年至2018年期間原材料價格高企的日子，成為一眾不法之徒覬覦的寶物。

翻查資料，在2018年1月至2月期間，大埔梅樹坑公園先後有大批去水渠蓋被偷走。當時警方相信是有組織「偷鐵黨」所為。及後，於2月2日，「偷鐵黨」食髓知味捲土重來，有3名大漢再在同一公園內，分頭撬走共51個去水道渠蓋，最後探員出現，採取行動將其制服。消息指，該批渠蓋每個值200元，總值逾萬元。

同年8月，將軍澳更發生逾1,400個渠蓋大規模失竊案件。當時有市民通知路政署，將軍澳堆填區至駿昌街一段，有逾千個渠蓋不翼而飛，令近800米的路段坑渠外露，部分坑渠深約半米。消息指，相關渠蓋約值7萬元，相信是「偷鐵黨」利用路障偽裝工程人員，從而將渠蓋運走。

事實上，本港賣渠蓋的人士，除非有來源證，否則回收場不可以隨便收買，防止「偷鐵黨」偷取謀利。不過，「你有張良計、我有過牆梯」，行內人士稱，「偷鐵黨」一般會把渠蓋砸碎再賣，以瞞天過海。