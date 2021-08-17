垃圾徵費懶人包｜違規罰款幾多錢？按量收費垃圾袋分9種大細

立法會今日三讀通過《都市固體廢物收費條例草案》，生效後市民需要購買指定垃圾膠袋，並按棄置的廢物量付費。

垃圾徵費｜3人家庭每月畀幾錢？

條例設有18個月預備期，之後交由立法會決定確實生效日期。條例提出，實施首三年指定垃圾袋收費定為每公升0.11元，分為9種大小，容量介乎3公升至100公升。當局預計一個三人家庭每日須使用10公升或15公升的膠袋，便須繳付約1.1元或1.65元作為棄置垃圾的收費，即每月約33元或51元。

垃圾徵費｜廢紙塑膠金屬回收要收錢?

廢紙、塑膠、金屬、廚餘等可回收的廢物，市民若交到指定回收地點，則毋須繳費。

垃圾徵費｜指定垃圾袋邊度買?

指定垃圾袋將在約4,000個授權銷售點出售，包括超市、便利店、油站、郵局和自動售賣機等。

垃圾徵費｜棄置傢俬收幾錢?

部分家居垃圾未必能放入指定垃圾袋，包括大型傢俬等，棄置同樣需要收費，每件劃一收11元，而市民須於棄置前貼上指定標籤。

垃圾徵費｜違例罰幾錢?

條例生效後會先設「適應期」，期間違者僅會被警告，對嚴重違例個案才會採取執法行動，而適應期後被現場截獲的違例者，會被罰款1,500元，即當局預計三人家庭最多45個月的垃圾費，違者亦有機會遭檢控。

垃圾徵費｜低收入住戶會否有資助?

條例提出，為所有領取綜援的人士提供資助，每戶每月可獲10元，若按上述三人家庭每月收費計算，取得資助後仍須繳付23元或41元垃圾費。

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