垃圾徵費｜港討論歷時16載一度「夭折」 韓台設獎金舉報遏非法棄置

立法會三讀通過《都市固體廢物收費條例草案》，生效後市民須購買指定垃圾膠袋，並按棄置的廢物量付費，惟條例設有18個月預備期，之後才交由立法會決定確實生效日期。翻查資料，本港垃圾徵費討論已長達16年，先後經歷多屆政府，早在2005年12月當局已提出直接徵收都市固體廢物費，當時建議在2007年立法推行，惟計劃經過多次公眾諮詢及試行後，始在2017年提出落實安排，並在2018年提交都市固體廢物修訂條例草案，惟立法會其後開會逐條審議，至去年終止審議工作，但由於立法會延任一年，令草案得以「重生」。

垃圾徵費｜本港落後鄰近國家或地區

事實上，本港在垃圾徵費遠遠落後於鄰近國家或地區十多廿年，台灣早於2000年已實施廢物按量收費，新加坡則在1996年實施，南韓更早於1995年實施。以上地方在實施相關措施後，垃圾量或堆填量均有下降，相反本港10年間人均棄置垃圾量不跌反升，當中本港在2019年都市固體廢物的棄置量為平均每日11,057公噸，人均棄置量為每日1.47公斤，較2011年1.27公斤的人均棄置量高。

垃圾徵費｜南韓舉報者可獲5,000獎金

對於有指垃圾徵費一旦實施後或衍生非法棄置問題，南韓和台灣在實施垃圾徵費時確實遇到，但後來當地政府設獎金舉報制度。以南韓為例，被「捉到」的非法棄置者最高可被罰款7,000港元，舉報者則可獲當中八成，即逾5,000港元作為獎金；而在台灣，非法棄置的人士可被罰約300港元至1,600港元，舉報的市民可獲兩成獎金。然而，本港環境局長黃錦星早前回應表示，舉報機制等做法不適用於當前的香港社會。

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