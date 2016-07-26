垃圾徵費｜物管業稱難確保住戶守法 料須加管理費添置後備垃圾袋

立法會三讀通過《都市固體廢物收費條例草案》，實施後市民需要購買指定垃圾袋，每公升收費0.11元。香港物業管理聯會榮譽會長黃健平表示，大部分私樓每層均設有中央垃圾桶，住戶丟棄家居廢物時，須自律使用指定垃圾袋，物業管理公司難以監察住戶有否違法。

黃健平向本報表示，憂慮住戶日後或會不按要求處置廢物、沒有使用指定垃圾袋，物管公司難以長期監察，「管理員得一個，好多時已經要身兼幾職」；若再安排管理員巡樓，憂慮會影響大廈保安。黃又指，管理員沒有檢控權，即使發現違規也無能為力，雖然當局承諾會不時派出特遣隊到私人屋苑巡查，但料次數不會非常頻密。

每月開支或增3,000元料轉嫁業主

黃續指，若出現違規情況，或須待外判清潔商派員到每層收垃圾才會發現，而清潔商或要「硬食」，自費購買指定垃圾袋處置違規廢物。他說，清潔商或會向物管公司收取添置後備垃圾袋的費用，料每月增加物管公司的開支2,000至3,000元，不排除會將有關費用轉嫁業主，例如加收管理費。

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