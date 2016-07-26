Am730
Am730
Am730
Am730
News
垃圾徵費｜物管業稱難確保住戶守法　料須加管理費添置後備垃圾袋
1 小時前
#Hashtags
垃圾徵費都市固體廢物收費條例草案物業管理私人樓宇黃健平管理員環保署
垃圾徵費｜物管業稱難確保住戶守法　料須加管理費添置後備垃圾袋
news-images
垃圾徵費｜物管業稱難確保住戶守法　料須加管理費添置後備垃圾袋 (資料圖片)

立法會三讀通過《都市固體廢物收費條例草案》，實施後市民需要購買指定垃圾袋，每公升收費0.11元。香港物業管理聯會榮譽會長黃健平表示，大部分私樓每層均設有中央垃圾桶，住戶丟棄家居廢物時，須自律使用指定垃圾袋，物業管理公司難以監察住戶有否違法。

黃健平向本報表示，憂慮住戶日後或會不按要求處置廢物、沒有使用指定垃圾袋，物管公司難以長期監察，「管理員得一個，好多時已經要身兼幾職」；若再安排管理員巡樓，憂慮會影響大廈保安。黃又指，管理員沒有檢控權，即使發現違規也無能為力，雖然當局承諾會不時派出特遣隊到私人屋苑巡查，但料次數不會非常頻密。

每月開支或增3,000元料轉嫁業主

黃續指，若出現違規情況，或須待外判清潔商派員到每層收垃圾才會發現，而清潔商或要「硬食」，自費購買指定垃圾袋處置違規廢物。他說，清潔商或會向物管公司收取添置後備垃圾袋的費用，料每月增加物管公司的開支2,000至3,000元，不排除會將有關費用轉嫁業主，例如加收管理費。

相關新聞：

垃圾徵費｜立法會三讀通過都市固體廢物收費草案　設18個月適應期後才落實

垃圾徵費懶人包｜違規罰款幾多錢？按量收費垃圾袋分9種大細

垃圾徵費｜斥設準備期令條例原地踏步　環團：等咁多年同以前有咩分別

垃圾徵費｜港討論歷時16載一度「夭折」　韓台設獎金舉報遏非法棄置

 

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/垃圾徵費｜物管業稱難確保住戶守法　料須加管理費添置後備垃圾袋-282018
#Hashtags
垃圾徵費都市固體廢物收費條例草案物業管理私人樓宇黃健平管理員環保署
Am730

《鱷魚君最後的100天》期間限定店K11 Art Mall登場

新冠肺炎｜港增3變種輸入均打齊針　禁卡塔爾航空多哈抵港兩周

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
《鱷魚君最後的100天》期間限定店K11 Art Mall登場
Am730
Am730
新冠肺炎｜港增3變種輸入均打齊針　禁卡塔爾航空多哈抵港兩周
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多