垃圾徵費｜立法會三讀通過都市固體廢物收費草案 設18個月適應期後才落實

垃圾徵費草案擾攘多年，立法會今日三讀通過《都市固體廢物收費條例草案》，生效後市民需要購買指定垃圾膠袋，並按廢物量收費。不過，立法會昨日亦通過修訂案，提出條例通過後設有18個月準備期，之後經立法會同意後，才擬定確實生效日期。

草案早於2018年提交立法會，去年7月原本因立法會任期完結後胎死腹中，但立法會延任後草案得以繼續審議，今日以37票贊成、1票反對下三讀通過。條例提出，指定垃圾袋收費為每公升0.11元，並分為9種大小，容量介乎3至100公升。指定垃圾袋設有防偽特徵，將在約4,000個授權銷售點出售，包括超市、便利店、油站、郵局和自動售賣機等，市民亦可透過授權網站購買。

大型垃圾劃一收11元

條例指，若三人家庭每天使用一個10公升或15公升指定垃圾袋，則須繳付約1.1元或1.7元，即每月約33元或51元。至於無法使用指定垃圾袋包妥的大型垃圾，包括傢俬等，則每件劃一收費11元，市民須於棄置前貼上指定標籤。

18個月後再設「適應期」

立法會昨日亦通過修訂案，在條例通過後設有18個月準備期，生效後再設「適應期」，期間違者僅會被警告，對嚴重違例個案才會採取執法行動，並提議在條例生效初期免費派發指定垃圾袋，協助市民適應，以及為所有領取綜援的人士提供每人每月10元資助。另外，修訂案提出安排免費收集食肆妥善分類的廚餘，並送往廚餘循環再用設施。