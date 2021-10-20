埃爾多安：相信10國大使已吸取教訓 無再提逐出土耳其

土耳其總統埃爾多安(Recep Tayyip Erdogan)日前威脅驅逐美國、法國及加拿大等10國大使，各國聲明尊重土耳其法律後，埃爾多安態度軟化，指相信10國大使已吸取教訓。

埃爾多安星期一(25日)發表電視講話，表示相信10國大使已吸取教訓，會遵守國際外交公約，以後將僅慎發言。他重申，不可容忍大使質疑土耳其司法制度，他從來無意引發任何危機，而是為捍衛國家的法律和主權。

10國大使早前發聯合聲明促釋放商人卡瓦拉

包括加拿大、丹麥、法國、德國、荷蘭、挪威、瑞典、芬蘭、新西蘭和美國等10國大使，早前發表聯合聲明，促請土耳其釋放被扣押4年的商人卡瓦拉。埃爾多安上星期六(23日)將10國大使列為「不受歡迎人物」，下令將他們驅逐出境，埃爾多安批評他們的聲明針對土耳其的司法管轄權和主權。其後各國駐土耳其大使館發聲明，表示遵守《維也納外交關係公約》第41條，尊重土耳其法律，不干預駐留國家的內政。

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