城大校長郭位約滿後離任 與史維均未簽撐《國安法》聯署

繼科技大學校長史維日前宣布提早請辭後，《星島日報》引述消息，指城市大學校長郭位亦決定2023年約滿後不再續任，報道稱「是適當時間退下」，讓大學物色「適當的繼任人」，他未交代去向，僅指會專注研究或其他工作，城大副校長(發展及對外關係)李國安今日以發言人身分證實有關消息，稱大學正展開國際招募，物色繼任人選。

翻查資料，《港區國安法》去年7月起生效，在傳統「八大」中，科技大學校長史維、城市大學校長郭位及浸會大學校長錢大康，當時未有參與聯署支持，而史維日前已宣布提早請辭。

任內屢提「政教分離」 開辦港首間動物醫學院

與史維一樣，郭位是台灣出生的學者，他在台灣大學畢業後，赴美留學工作34年，專長為電子系統與核能可靠度設計研究。郭位於2008年5月出任城大校長，過去多次提出高等教育理應「政教分離，教研合一」，在他任內，城大國際排名亦有所上升，亦開辦全港首所動物醫學院。

反修例運動期間 曾現身理大盼見留守者

在前年反修例運動期間，郭位曾被質疑未與學生會面，到警方圍困理工大學時，郭位曾現身於理大，表示希望於留守理大的城大學生會面，了解他們的情況，期間他們用一個和平的方式結束事件。當時郭位在飯堂逗留約5分鐘，認為理大環境衛生惡劣，希望留守人士盡快離開。他又指，自己對事件感到哀傷，「It’s really sad」，惟郭位未曾接觸有關的城大學生，稱「無機會與任何人對話」。

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